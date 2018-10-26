محمد القرقاوي يعزي في وفاة مراد عبدالله

المصدر: دبي- البيان

قدم معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل واجب العزاء للدكتور محمد مراد عبدالله مستشار نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي وإخوانه عبد الله.

وخالد ووليد وطارق في وفاة والدهم مراد عبد الله، رحمه الله. كما قدم واجب العزاء معالي الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، والفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية، والمستشار إبراهيم بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية، وطارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي وعدد من كبار ضباط شرطة دبي.