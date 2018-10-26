تخريج دورة ضباط الخدمة الوطنية في كلية زايد العسكرية

المصدر: العين-وام

شهد مــعالي محـــمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة، أمس بمناسبة تخريج دورة ضباط الخدمة الوطنية الثالثة بكلية زايد الثاني العســـكرية في مدينة العين.

حضر حفل التخريج اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وعدد من كبار القادة والضباط والمسؤولين وأولياء أمور الخريجين.

وبدأ الحفل بتقدم قائد الاستعراض مستأذناً معالي محمد بن أحمد البواردي بتفتيش طابور الخريجين حيث تفضل معاليه يرافقه العميد الركن علي سيف النعيمي قائد كلية زايد الثاني العسكرية بتفقد طابور الخريجين، بعد ذلك استأذن قائد الطابور لبدء الاستعراض.

عرض

وقدم الخريجون عرضاً عسكرياً مروراً أمام المنصة الرئيسية مؤدين التحية العسكرية، عقب ذلك تقدم طابور العرض بهيئة الاستعراض إلى الأمام حيث أدوا التحية العسكرية، ثم ردد الخريجون قسم الولاء للوطن وقيادته الرشيدة.

‏بعدها، ألقى قائد كلية زايد الثاني العسكرية كلمة بهذه المناسبة قال فيها: «نحتفل اليوم بتخريج الدفعة الثالثة من ضباط الخدمة الوطنية بعد ما أنهوا جميع متطلبات التخرج بنجاح وأثبتوا قدرتهم على أداء المهارات العسكرية المطلوبة في التدريب الأساسي والقتال في المناطق المبنية والأمن الداخلي وتطوير القيادة وغيرها من الموضوعات التخصصية وأكدوا بأدائهم المتميز المستوى الرفيع الذي يعكس ما وصلوا إليه من مهارات».

وأضاف «إننا نعيش في زمن مضطرب وأزمات خطيرة تعصف بالعالم أجمع، ونحن بفضل الله تعالى، ثم الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، ننعم بدولة آمنة ومستقرة و ندعم الدول الشقيقة والصديقة على تجاوز محنها وأزماتها والعمل على استعادة أمنها واستقرارها».

مشروع رائد

وأوضح أن مشروع الخدمة الوطنية هو المشروع الرائد في الدولة الذي يلهمنا جميعاً القيم النبيلة في الولاء والانتماء للوطن والقيادة وفي حب العمل وتحمل المسؤولية و هو الذي يجمع القيادة والشعب والمؤسسات الحكومية والخاصة على التكاتف والاصطفاف من أجل بناء الوطن وحماية مكتسباته وتحقيق التنمية الشاملة في أسمى معانيها.

وبناء على ذلك فقد تم تطوير هذا البرنامج الرائد لضباط الخدمة الوطنية ليحقق أقصى استفادة منه بالتنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية وقيادة معهد التدريب بالقوات البرية لتصميم منهاج تدريبي.

بعد ذلك، تقدم قائد الطابور مستأذناً راعي الحفل بالانصراف ثم قام معالي محمد أحمد البواردي راعي الحفل بأخذ صورة تذكارية مع خريجي الدورة الثالثة. من جهة أخرى، افتتح معالي محمد بن أحمد البواردي مبنى زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان للتقييم والتعليم في كلية زايد الثاني العسكرية.

ويتضمن المبنى 15 قاعة وينقسم إلى قسمين يضم أولهما 7 قاعات دراسية تستوعب كل منها 120 مرشحاً، فيما يتضمن القسم الثاني 8 قاعات امتحانات، تستوعب كل منها 30 مرشحاً. حمل المبنى اسم الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان تقديراً لما قدمه من تضحيات ومواقف مشرفة في سبيل رفعة الوطن وإعلاء رايته.