وفد من وزارة الدفاع يشهد افتتاح معرض في باريس

المصدر: باريس- وام

حضر اللواء الركن طيار عبدالله السيد محمد الهاشمي الوكيل المساعد للخدمات المساندة بوزارة الدفاع والوفد المرافق له، افتتاح فعاليات معرض «يورونافال 2018» الذي يعقد في الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر الجاري في باريس.

ويعد واحداً من أكبر وأهم المعارض المتخصصة في الصناعات البحرية على مستوى العالم. وتفقد اللواء الركن طيار عبدالله السيد محمد الهاشمي والوفد المرافق المعرض وتعرفوا إلى أجنحة أهم الشركات الصناعية الدفاعية المشاركة مثل شركة إيرباص، ولاكروا، ونكستر، وداسو وتالس.

حيث اطلع على أحدث المعدات والأسلحة والصناعات البحرية وما تنتجه هذه الشركات العالمية. وأكد أهمية العلاقات الإماراتية الفرنسية في المجالات كافة، وخاصة في المجال العسكري، وناقش مع هذه الشركات سبل تعزيز وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية مع القوات المسلحة الإماراتية.