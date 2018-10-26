بلدية رأس الخيمة تستهدف خفض استهلاك الطاقة والمياه 31 %

المصدر: رأس الخيمة - البيان

اختارت بلدية رأس الخيمة «إنوڤا»، الشركة البارزة في مجال إدارة الطاقة والمرافق بالشرق الأوسط، لتنفيذ مشروع تحديث لأربعة من مباني البلدية.

وذلك في إطار استراتيجية الإمارة لتحقيق الكفاءة في استهلاك الطاقة وتطوير الطاقة المتجددة 2040، وذلك من خلال اتفاقية تمتدّ لخمس سنوات وهي الأولى التي تبرمها بلدية رأس الخيمة لتحسين أداء الطاقة، والتي يُنتظر أن تشهد الدائرة بموجبها خفضاً متوقعاً لاستهلاك الطاقة والمياه بنسبة 31.3 %.وقال منذر محمد بن شكر الزعابي، المدير العام لدائرة البلدية، إن حكومة الإمارة ملتزمة باستراتيجية طويلة الأجل للاستدامة، معرباً عن ترحيبه بالتعاون مع «إنوڤا» في مشروع لتجديد مرافق حكومية تابعة للبلدية، لدعم تبني تقنيات تقلّل من استهلاك الطاقة في العديد من مباني البلدية.