جمارك دبي تنظم فعاليات للتوعية بسرطان الثدي

المصدر: دبي - البيان

نظمت جمارك دبي ممثلة في اللجنة النسائية عدداً من الفعاليات التوعوية لدعم مرضى سرطان الثدي، تحت شعار «هذه الحياة لي وسأحياها»، وذلك بمناسبة شهر التوعية بمرض سرطان الثدي الذي يوافق شهر أكتوبر من كل عام، حيث أقيمت مجموعة فعاليات في المبنى الرئيسي للدائرة الذي اكتسى باللون الوردي دعماً لمرضى سرطان الثدي وفعاليات أخرى في المراكز الجمركية.

وشارك عبد الله الخاجه المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين، وعدد من مديري الإدارات والأقسام وموظفي وموظفات جمارك دبي في تدوين عبارات تحث على التفاؤل والسعادة والأمنيات بالشفاء للمصابين بمرض سرطان الثدي، وتم وضعها على جدارية خُصص لها في المقر الرئيسي للدائرة.

وشهد المبنى الرئيسي للدائرة، العديد من الفعاليات التوعوية منها، بالإضافة إلى تخصيص منصة توعوية تحوي مطويات تثقيفية حول المرض وسبل الكشف عنه، وتوزيع قسائم وكوبونات فحص مجاني «ميمو جرام» لعدد 450 موظفة، وذلك بالتعاون مع مركز التداوي الطبي لإجراء فحوص طبية للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وتم توزيع أكواب للموظفات ممتزجة بشعار سرطان الثدي، وقطع البسكويت المزينة باللون الوردي، دعماً من الدائرة لمرضى السرطان، هذا بالإضافة إلى تشييد مكتبة مصغرة شملت العديد من عناوين الكتب التثقيفية والصحية عن المرأة وكيفية العناية بصحتها.

حملات

واستمر دعم الدائرة للحملات التوعوية بسرطان الثدي على مدار خمس سنوات متتالية، استفاد منها ما يفوق 1000 موظفة، حيث ساهمت الدائرة في دعم الفعاليات التوعوية والتثقيفية مواكبة لهذا الشهر، وتحقيق الدعم المعنوي لمرضى سرطان الثدي، انطلاقاً من التزمها بمسؤوليتها المجتمعية تجاه المجتمع ودعماً لقضاياه المهمة.