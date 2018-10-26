99% إشغال «المدينة المستدامة» 2018

المصدر: دبي - البيان

حققت «المدينة المستدامة»، أول مجتمع مستدام قيد التشغيل بالكامل في منطقة الشرق الأوسط، نسبة إشغال قياسية بلغت 99% بالإضافة إلى العديد من التحسينات المهمة على صعيد كفاءة استهلاك الطاقة والمياه. وتم تسليط الضوء على هذه النتائج المميزة خلال معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2018» الذي يقام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. المستدامة للإمارات.

وقال فارس سعيد، الرئيس التنفيذي لشركة «دايموند ديفلوبرز» ـ شركة التطوير العقاري المسؤولة عن تطوير «المدينة المستدامة»: «يسرنا أن نشارك في ويتيكس، وأن نسلط الضوء على الإنجازات الملموسة التي حققتها «المدينة المستدامة» العام الفائت عبر هذه المنصة العالمية لمشاركة أحدث حلول المياه والطاقة والبيئة».