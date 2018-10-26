«صناعة الفجيرة» تنظم برنامجاً حول «قواعد التعامل مع العَلم»

المصدر: الفجيرة - وام

نظمت دائرة الصناعة والاقتصاد بحكومة الفجيرة بالتعاون مع مؤسسة وطني الإمارات محاضرة حول قواعد التعامل مع العَلَم ضمن حملة «حماة الوطن» في فندق نوفوتيل الفجيرة بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي ومديري وممثلي الجهات الحكومية وطلبة المدارس والجامعات.

وتطرّقت المحاضرة التي ألقاها المقدم عبدالعزيز محمد أمين العبدالله، مدير إدارة شؤون الطلبة المرشحين في أكاديمية شرطة دبي، إلى تاريخ علم الإمارات وتصميمه ودلالات ألوانه وأجزائه، إضافة إلى معايير استخدامه في مختلف المجالات الرسمية والعسكرية والدبلوماسية ولأغراض الاحتفالات، وشدد على ضرورة تطبيق هذه المعايير التي تعكس حب الوطن وزرع قيم الوطنية في الأجيال المقبلة .

وقال المقدم عبدالعزيز العبدالله إن هذه المحاضرة تهدف إلى نشر المعرفة حول كيفية التعامل مع العلم واحترامه.