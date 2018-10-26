الشامسي يبحث مع وفد من شرطة أبوظبي دعم العمل المشترك

المصدر: الشارقة- وام

بحث اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة خلال لقائه، أمس، بمكتبه العميد جمال جمعة حبش مدير إدارة التفتيش الأمني «K9» بالإدارة العامة لقطاع شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، التعاون ودعم العمل المشترك بما يضمن تحقيق أفضل المعايير المؤسسية في مجالات التفتيش الأمني والمهام المنوطة بها.

حضر اللقاء العميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة الشارقة، والمقدم طارق المدفع مدير مكتب القائد العام، والمقدم جابر النعيمي.

وأثنى على جهود إدارة التفتيش الأمني بشرطة أبوظبي ورؤيتها المستقبلية، ودورها في دعم جهود القطاعات الأمنية بالرقابة وتأمين المرافق الحيوية.