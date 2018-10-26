دعوة الشباب العربي للمساهمة في تطور مجتمعاتهم

المصدر: المنامة - البيان

استضاف مركز الشباب العربي أمس جلسة توجيهية ضمن مبادرة «100 موجّه»، التي تحدث فيها الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

ودعا خلالها الشباب العربي وعبر منصة المركز للتحلي بقيم العزم والإصرار والإخلاص في العمل للمساهمة بفاعلية في تحقيق التطور والازدهار لمجتمعاتهم.

«العزيمة والإصرار»

وشارك في الجلسة التي أدارتها معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي وحملت عنوان «العزيمة والإصرار»، الشباب البحريني والشباب العربي تجربته وأهمية العزيمة في بناء شخصية الشباب ودفعهم لتحقيق أحلامهم.

وقال: «نحن نمتلك إيماناً راسخاً وعظيماً بأن الشباب قادرون على قيادة العالم للتخلص من أنماط وقيود الماضي، والإقدام بشجاعة لخوض غمار المستقبل، وشق طريق للوصول إلى عالم تسوده التنمية المستدامة متى ما أتيحت لهم الفرصة لتقديم أفضل ما لديهم.

وهنا يكمن السر في التقدم والازدهار كون الشباب هم الركيزة التي تبني عليها الشعوب نهضتها. إن عزيمة وإصرار الشباب على التطوير المستمر يجعلنا نتيقن بأننا قادرون على المضي قدماً للأفضل».

برامج رائدة

وأكد الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، أن برنامج 100 موجّه يعتبر من البرامج الرائدة في فكرتها ومضمونها ويتيح الفرصة للالتقاء بين الملهمين والشباب للتعرف على مسيرة إبداعاتهم ويمنحهم الإصرار والعزيمة للوصول إلى الهدف المرسوم.

وأضاف: «كلنا ثقة بأنه بتجارب السابقين لنا دروس كثيرة نستلهم منها قصص نجاح جديدة نبني عليها واقعنا ومستقبلنا، وأنه بالتواصل المباشر بين الملهمين والشباب فرص لإيصال مخزون ثقافي عن واقع عاشه الملهم».

وعبرت معالي شما المزروعي عن سعادتها بعقد جلسة 100 موجّه في مملكة البحرين، والتي ترتبط مع دولة الإمارات بروابط الأخوّة والصداقة، وتربط أبناء الدولتين أيضا ً الكثير من السمات والأهداف المشتركة.

وقالت: «عقد هذه الجلسة اليوم تأكيد أن الشباب الإماراتيين والبحرينيين يسعون إلى العمل معاً دائماً من أجل خدمة أوطانهم، ومستمرون في العمل المشترك لتبادل المعرفة والخبرة، حيث إن أساس بناء أي عمل شبابي ناجح، هو التعاون بين الشباب مع أصحاب الخبرة وصناع القرار، وبين مختلف الجهات والدوائر الحكومية والخاصة».

حرص

أشادت معالي شما المزروعي بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي يحرص دائماً على رعاية الفعاليات الشبابية في المملكة، ودعم الشباب في مختلف المجالات.