40 ألف إماراتية يدرن استثمارات بـ 50 ملياراً

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام أن المرأة الإماراتية حققت إنجازات كبيرة في مختلف ميادين العمل .

وذلك بدعم من القيادة الرشيدة للدولة، ومن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» التي لم تأل جهدا في تقديم كل سبل الدعم لتمكين المرأة في كل مجالات العمل في القطاعين العام والخاص.

وأشارت إلى تواجد المرأة الإماراتية في كل ميادين العمل، حيث بلغت نسبة تواجدها في القطاع العام 66 % منها 30 % مناصب قيادية وتبوأت منصب رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وأصبحت عضوة فيه إضافة إلى شغل تسعة مناصب وزارية في الحكومة الاتحادية.

استقبال

وأضافت مديرة الاتحاد النسائي العام - خلال استقبالها أمس وفداً من مجموعة فنادق أكور من مختلف القارات الذي زار الاتحاد النسائي ومكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي- أن أكثر من 40 ألف امرأة إماراتية يدرن استثمارات اقتصادية في الدولة بإجمالي نحو 50 مليار درهم وحققن فيها تقدما كبيرا من حيث النجاح وجني الأرباح وبالتالي دعم مسيرة التنمية في البلاد.

ورحبت بالوفد الزائر الذي جاء للاطلاع على التقدم الكبير الذي حققته المرأة الإماراتية بدعم متواصل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.. مشيرة إلى أن الاتحاد النسائي وضع سلسلة من البرامج والمبادرات وورش العمل التي تفيد المرأة في كل مجال بجانب توعيتها وتثقيفها بالأمور التي تهم عملها في المجتمع.

ورافق الوفد - الذي زار قاعة الجوهرة ضمن جولته في إدارات الاتحاد النسائي - فاطمة المحرزي مديرة إدارة الموارد البشرية وعبدالرحيم الهاشمي مدير إدارة الإعلام والتعاون الخارجي.

والدكتورة موزة الشحي المديرة التنفيذية لمكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي، وناجعة المنصوري رئيسة إدارة العلاقات الدولية في الاتحاد ونقطة الاتصال بمكتب الأمم المتحدة للمرأة وعدد من المسؤولات في الاتحاد النسائي.

واطلع الوفد في قاعة الجوهرة على مئات الجوائز والأوسمة التي حصلت عليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تقديرا لجهودها الكبيرة في دعم المرأة الإماراتية وتمكينها.

وقدمت الدكتورة موزة الشحي لأعضاء الوفد - وعددهم نحو 100 عضو ويشغلون مناصب قيادية استراتيجية - شرحا عن مراحل تقدم المرأة الإماراتية وتمكينها في مجالات العمل كافة، إضافة إلى نبذة عن عمل مكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الذي يعد البرامج والخطط التي تفيد المرأة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.