33 ألف زائر لـ «ويتيكس» ومعرض دبي للطاقة الشمسية

المصدر: دبي - البيان

شهدت الدورة العشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2018)، والدورة الثالثة من معرض «دبي للطاقة الشمسية» إقبالاً كبيراً، حيث تخطى عدد الزوار 33 ألف زائر على مدى 3 أيام، ونظمت هيئة كهرباء ومياه دبي المعرضين بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،.

وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، ورئيس هيئة كهرباء ومياه دبي. ونُظم المعرضان تحت مظلة الأسبوع الأخضر، من 23 إلى 25 أكتوبر بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض تحت شعار «في طليعة الاستدامة» بمشاركة أكثر من 2100 عارض من 53 دولة، وبالتزامن مع الدورة الخامسة من «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر».

وكان سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، افتتح المعرضين، حيث رافق سموه معالي مطر حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي وعدد من كبار الشخصيات ومديري العموم وعدد من السفراء والقناصل العاملين في الدولة، والنواب التنفيذيين للرئيس في هيئة كهرباء ومياه دبي، إضافة إلى مسؤولي المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وحشد من الإعلاميين.

وتجول فرانسوا أولاند، الرئيس الفرنسي الأسبق، برفقة سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض «ويتيكس»، في عدد من أجنحة ومنصات المعرض ومن بينها شركة الكهرباء الفرنسية (إي دي إف). وزارت المعرض معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري.

وزيرة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، كما استقبل سعيد الطاير في المعرض، وفداً دنماركياً رفيع المستوى برئاسة ميتي هوبيرج تونيسين الملحق التجاري في القنصلية الملكية الدنماركية العامة في دبي، ضم ممثلي عدد كبير من الشركات الدنماركية المتخصصة في قطاع المياه، ووزارة البيئة والأغذية الدنماركية.

فعاليات

وركز المعرض هذا العام على مجموعة متنوعة من الفعاليات المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وحماية البيئة، وإدارة النفايات، والأبنية الخضراء، وخفض الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز الأمن البيئي، وتحفيز الإبداع والابتكار العلمي في مجالات الطاقة.

وقال سعيد الطاير: «بات معرض ويتيكس موعداً سنوياً تترقبه المؤسسات والمنظمات والهيئات والشركات المتخصصة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة من المنطقة والعالم لطرح حلولها ومنتجاتها الخضراء، والوقوف على الفرص الاستثمارية النوعية في هذه المجالات المهمة والحيوية. كما يوفر المعرض فرصة فريدة للمستثمرين لبناء العلاقات التجارية.

وتعزيز فرص الأعمال من خلال الاجتماع مع ممثلي كبرى الشركات، وصناع القرار من مختلف دول العالم ضمن منصة واحدة. ويأتي «معرض دبي للطاقة الشمسية» بمثابة دفعة قوية للجهود الدولية الرامية إلى تطوير قطاع الطاقة الشمسية الذي يمثل ركيزة أساسية من ركائز الاستدامة».

ندوات

ونظمّت الهيئة مجموعة متميزة من الندوات والجلسات النقاشية، بالتعاون مع نخبة من الخبراء والمتخصصين من كبرى الشركات العالمية الرائدة هامش فعاليات معرض «ويتيكس»، وتم تناول العديد من الموضوعات الحيوية المهمة مثل مستقبل قطاع الطاقة، والشبكات والمدن الذكية، ومحطات الطاقة الرقمية، والتقنيات الإحلالية مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنيات تخزين الطاقة، والاستدامة، والابتكار.

مشاريع

إلى ذلك، عرضت بلدية دبي في معرض «ويتيكس 2018»، مشاريعها الخدمية الجديدة، وعلى وجه التحديد ما يبرز منها جهود البلدية الاستراتيجية لتعزيز الاستدامة الإمارة.

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، إن البلدية تحرص عند العمل على البنية التحتية للأراضي السكنية والمناطق الصناعية بالإمارة على تصميم شبكات الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار ومحطات المعالجة وفق أعلى المعايير، بما يواكب عملية التنمية التي تشهدها الإمارة، ودعم التنمية المستدامة والحركة التجارية والسياحية وجذب الاستثمارات للمنطقة.

وشهد المعرض مشاركة العديد من المشاريع المستدامة التي تعمل عليها بلدية دبي ومنها ما يعلن عنه لأول مرة، والتي ستُفيد الإمارة لأعوام طويلة، وستسهم في رفد الإمارة بالعديد من الأماكن الخدمية والترفيهية ذات المنظور العالمي، كمدينة ذكية لديها رؤية استراتيجية عميقة توضح وتحقق مفهوم رؤية حكومة دبي الرشيدة ورسالة البلدية، في أن تكون دبي مدينة سعيدة ومستدامة.

ومن المشاريع المعروضة مشروع مستقبلي مركز دبي لمعالجة النفايات، ومشروع نفق تصريف مياه الأمطار لمدينة دبي، وتم عرض مشروع نظام أنفاق الصرف الصحي الاستراتيجية لمدينة دبي. كما تم المشاركة بمشروع المرحلة الثانية من محطة جبل علي لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومشروع استغلال الغاز الحيوي بمحطات المعالجة.

كما تضمن المعرض عرضاً لمشروع السعفات، الذي يهدف إلى تحسين أداء جميع المباني بالإمارة، والتشجيع على استخدام المواد الصديقة للبيئة بما يحسن الصحة العامة للسكان وسلامتهم، ومشروع مهندس سعفات معتمد، هو أول مسمى هندسي معتمد على المستوى المحلي والعالمي يمنح من بلدية دبي، كما تم عرض مشروع القناص «الخوذة الذكية»، حيث تمكن المهندسون في المواقع الإنشائية من التواصل مع بعضهم البعض دون اللجوء إلى الهواتف المتحركة.

9 إدارات

شاركت هيئة كهرباء، ومياه الشارقة في المعرض، واستعرضت 9 إدارات مختلفة عدداً من المبادرات المبتكرة في مجال الطاقة وتطوير الشبكات وتحسين جودة المياه وترشيد الاستهلاك والحفاظ على البيئة، كما يشارك في منصة الهيئة هذا العام 9 شركاء استراتيجيين من كبريات المؤسسات والشركات العالمية والمحلية.

وأوضح الدكتور المهندس راشد الليم رئيس الهيئة أن المشاركة في المعرض تستهدف تسليط الضوء على أحدث المبادرات والتقنيات المستخدمة في الهيئة وتقديم خدمات الطاقة والمياه والحفاظ على البيئة وتطوير مصنع مياه زلال لإنتاج أجود أنواع المياه المعبأة وفقاً لأفضل المواصفات العالمية.