سفارة الدولة تستضيف حفل مجموعة الصداقة البرلمانية الكندية - الإماراتية

المصدر: أوتاوا - وام

استضاف فهد سعيد محمد الرقباني سفير الدولة لدى كندا حفل عشاء على شرف مجموعة الصداقة البرلمانية الكندية - الإماراتية والذي يأتي تزامنا مع «عام زايد» في مبادرة تعكس مدى الحب والعرفان لمؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وتضم مجموعة الصداقة البرلمانية الكندية - الإماراتية أعضاء مجلس العموم والشيوخ بالبرلمان الكندي وممثلين لجميع الأحزاب والمقاطعات والأقاليم الكندية برئاسة بيرسي داون، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الكندية - الإماراتية.

حضر الاحتفال - الذي أقيم في مقر بعثة الدولة في أوتاوا - عدد من كبار المسؤولين بالبرلمان الكندي، من بينهم بارديش شاغار، رئيسة مجلس نواب الحكومة بمجلس العموم، وعمر الغبرا السكرتير البرلماني لوزير التجارة الدولية، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية الكندية.

بالإضافة إلى جون شاريه، الرئيس المشارك لمجلس الأعمال الكندي - الإماراتي، ورئيس وزراء مقاطعة كيبيك، وعدد من الضيوف القادمين من المملكة المتحدة، وكالغري، ومونتريال وتورونتو الى جانب سلطان الحربي، القنصل العام لدولة الإمارات في تورونتو، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي في البعثة.

وألقى الرقباني خلال الحفل كلمة ترحيبية بالحضور، تحدث خلالها عن علاقات الصداقة التي تجمع الإمارات وكندا.