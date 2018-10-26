تعاون بين «العالمية للألمنيوم» و«عمل الإمارات للبيئة»

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، بافتتاح مركز جديد لإعادة التدوير في مدرسة ابن سينا في أبوظبي، وتأتي هذه المبادرة في إطار حملة التوعية حول إدارة النفايات بالتعاون مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة، والتي ستعقد في 5 مدارس.

كما تشهد المبادرة أيضاً مساهمة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في زراعة 150 شجرة في المدارس خلال هذا العام. وتستهدف المراكز رفع الوعي حول أهمية إعادة التدوير وتحفيز الطلاب على فصل النفايات من المصدر،.

وسيتألف المركز من ثلاثة أنواع من التصنيفات هي الورق والبلاستيك وعلب الألومنيوم، وستتولى مجموعة عمل الإمارات للبيئة إصدار تقارير شهرية وسنوية لمتابعة كمية المواد التي تم جمعها لإعادة التدوير، من جانبه، قال خالد بو حميد، نائب الرئيس الأول للعلاقات الحكومية:«تتبنى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم نهجاً مستداماً.

كما تركز جهودها للوفاء بمسؤوليتها البيئية والاجتماعية، من جانب آخر، قالت حبيبة المرعشي، رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة: «تعكس مساهمة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في زرع الأشجار وإنشاء مراكز إعادة التدوير، شراكتها المتينة مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة».