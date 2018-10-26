تعاون بين «الاتحادية للكهرباء والماء» و«مبادلة»

المصدر: دبي - البيان

وقَّعت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وشركة «إم دي سي القابضة للطاقة»، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، اليوم، اتفاقية لتأسيس تحالف يهدف لإنشاء وتطوير محطات لتحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي في الإمارات الشمالية. وتهدف هذه الشراكة إلى تلبية الطلب المتنامي على المياه في دولة الإمارات من خلال إنشاء منظومة فعالة لتحلية المياه.

وقال محمد محمد صالح، مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء: «سيتم تطوير ثلاث محطات لتحلية مياه البحر في الإمارات الشمالية بسعة إجمالية تبلغ 135 مليون غالون يومياً، حيث سيتم تطوير هذه المحطات خلال مرحلتين في ثلاث إمارات هي:

رأس الخيمة، وأم القيوين، والفجيرة. وتم تحديد زمن التطوير وحجم المحطات بناءً على الحلول الفنية المثالية والجدوى التجارية. ومن المقرر اكتمال المرحلة الأولى من المشروع في عام 2021».

بدوره، قال محمد الحريمل مدير إدارة المرافق في شركة «مبادلة للاستثمار»: «تفخر مبادلة بشراكتها مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في هذا المشروع الاستراتيجي.

ومن شأن هذا التعاون أن يسخّر القدرات المتميزة لكلا الطرفين. ونهدف من خلال التعاون مع الهيئة إلى مواصلة العمل نحو تحسين قطاع الماء والكهرباء في الإمارات الشمالية بشكل عام، والوصول إلى منظومة لتحلية المياه تتمتع بكفاءة عالية وتعمل على خفض الانبعاثات الكربونية المرتبطة بعملية تحلية المياه، وذلك تماشياً مع استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2036».