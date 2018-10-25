7 أسباب تدفعك للمشاركة في الاحتفال الرسمي باليوم الوطني47

تحت شعار "هذا زايد.. هذه الإمارات"، يقام الحفل الرسمي لليوم الوطني 47 لدولة الإمارات في مدينة زايد الرياضية في الثاني من ديسمبر المقبل، والذي يَعِد الجمهور بعرضٍ حي استثنائي لا يضاهى من شأنه إبهار الحضور باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة إلى جانب المؤثرات الصوتية والضوئية المبتكرة.

ويأتي الاحتفال هذا العام بالتزامن مع الذكرى المئوية للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بحضور أكثر من 22 ألف شخص من مواطني الدولة والمقيمين على أرضها والزوار، ليشكلوا لوحة وطنية تجسد قيم الوحدة والفخر والوفاء، وتعبر عن اعتزازهم بمئة عام من الحكمة والخير والعطاء، متطلعين إلى حاضرٍ ملهم ومستقبل واعد.

وسيقدم الاحتفال “هذا زايد.. هذه الإمارات” عرضاً استثنائياً يصطحب الجمهور في رحلةٍ مصورة للتعرف على تاريخ وإرث زايد، ورؤيته الحكيمة التي أرست دعائم النهضة والنجاح والتقدم لدولة الإمارات منذ 47 عاماً مضت، والوقوف على مناقب الشيخ زايد وكيف قاد شعبه لتأسيس دولة الإمارات التي باتت اليوم نموذجاً يحتذى به إقليمياً وعالمياً، حيث جرى تصميم الحفل لتقديم عروض حية مبهرة وتوفير تجربة بانورامية فريدة من نوعها ستترسخ في ذاكرة كل من يشاهدها.

إليك 7 أسباب رائعة للمشاركة في الاحتفال الرسمي باليوم الوطني 47 لدولة الإمارات:

1. يصادف الاحتفال ذكرى مئوية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه

2. أكبر احتفالية باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة

3. عروض استثنائية تروي قصة زايد والإمارات كما لم تروها من قبل

4. ليوم واحد فقط، تجربة مميزة ستبقى محفورة في الذاكرة

5. الحضور متاح للمرة الأولى لجميع المواطنين والمقيمين وزوار دولة الإمارات

6. فرصة الاستمتاع بأجواء احتفالية وطنية مع العائلة والأصدقاء

7. كن جزءًا من فخر الوطن!