توقعات الطقس ودرجات الحرارة غدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، بينما تزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأفاد، في نشرته اليومية، بأن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 كم/ساعة، تصل إلى 35 كم/ساعة أحياناً .

وقال إن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:47 والثاني عند الساعة 02:31 ويحدث الجزر الأول عند الساعة 20:15 والثاني عند الساعة 07:53.

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:02 والثاني عند الساعة 23:27، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 16:33 والثاني عند الساعة 05:07.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 36 27 75 30

دبي 35 27 65 25

الشارقة 36 25 80 30

عجمان 35 27 70 35

أم القيوين 35 26 75 30

رأس الخيمة 34 25 70 40

الفجيرة 36 29 65 35

العين 36 24 75 25

ليوا 36 23 90 35

الرويس 34 24 80 25

السلع 35 25 85 30

دلما 34 28 85 35

طنب الكبرى 33 26 75 25

طنب الصغرى 33 26 75 25

أبو موسى 33 26 75 25