الإمارات تساهم بـ 5 ملايين دولار في ميزانية هيئة الأمم المتحدة للمرأة

المصدر: وام

قدمت السفيرة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة مساهمة دولة الإمارات بمبلغ 5 ملايين دولار أميركي في الميزانية الأساسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك في اجتماع عقدته مع السيدة فومزيلي ملامبو - نغكوكا، وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية للهيئة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

ومن شأن هذه المساهمة المالية ان تساعد في تعزيز ولاية الأمم المتحدة للمرأة من أجل دفع عجلة التقدم على الصعيد العالمي بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ودعم التنفيذ السريع لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وقالت السفيرة لانا نسيبة " سررنا بتقديم مساهمتنا في دعم رؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع أنحاء العالم".

وأضافت: "نفتخر بدعم الجهود الحاسمة التي تبذلها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدفاع عن النساء والفتيات، لأن الاستثمار في المرأة هو جزء من استراتيجيتنا الوطنية وسياستنا الخارجية وهو حجر الزاوية لإقامة نظام عالمي أكثر استقراراً وتسامحاً وازدهاراً".

بدورها صرحت فومزيلي ملامبو - نغكوكا وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية للهيئة قائلةً " تقدر هيئة الأمم المتحدة للمرأة الشراكة المستمرة مع دولة الإمارات، حيث الدعم السخي الذي تقدمه للهيئة يؤكد التزامها الثابت بجعل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة حقيقة واقعة للنساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، ومثل هذه الموارد الأساس لبرامجنا، تساعدنا على توسيع نطاق تقدّم الهيئة وتمويل الأولويات الناشئة، أو التي تفتقر إلى التمويل، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ورؤيتها في تحقيق عالم متكافئ بين الجنسين".وترتبط دولة الإمارات بشراكة طويلة الأمد مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ تأسيس هذه الهيئة في عام 2010، فقد كانت الإمارات عضوا في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة من 2013 إلى 2018، وشغلت منصب نائب رئيس مجموعة آسيا والمحيط الهادي ورئاسة المجلس التنفيذي أثناء تلك الفترة .. وتستضيف أبوظبي مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ 2016 لتنفيذ ودعم ولاية الهيئة.