ولي عهد البحرين: المسـتقبل سـاطع مع استمرار السعودية في الإصلاح

المصدر: الرياض، دبي - وكالات

أكد ولي عهد مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن أي نجاح ونمو وإصلاح في المملكة العربية السعودية، معد لكل المنطقة، وأن المستقبل ساطع مع استمرار السعودية في الإصلاح والاستثمار في المشاريع الكبيرة.

جاء ذلك خلال حديثه في جلسة مباشرة باليوم الثاني لمنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض. وقال إن بلاده أطلقت بالعام 2008 رؤية 2030 والتي «كانت مبنية على أسس التنافسية والعدالة والاستدامة، ونحن نعلم إن كنا نريد أن نحقق الاستدامة نريد أن يكون هناك المزيد من الثقل يدعمنا».

وأعرب ولي عهد البحرين، عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، لموقفها السخي والكريم للبحرين. وأضاف إن «مملكة البحرين نجحت في مواجهة الاضطرابات عام 2011 ولم يكن فيها أي نمو سلبي وقد وضعنا معالجة لـ 6 مجالات للإنتاج منها الطاقة والعمالة والقوانين التي يجب أن تكون موازية لأفضل الممارسات العالمية».

وأشار إلى أن «مستويات الإنفاق التي وضعناها لم تكن متناسبة مع الوضع الراهن، لكننا تمكنا من تحقيق نمو جيد العام الماضي، بسبب تنويع اقتصادنا والنفط أصبح 80% من إجمالي الناتج المحلي لمملكة البحرين».

وأشار ولي عهد البحرين إلى أن النفط «يشكل اليوم 75% من عائدات البحرين وهذا غير مستدام على مستوى الإنفاق الحالي»، ولذلك هدف هذا الضخ المالي من حزمة الاستثمارات والدعم الخليجي، ستكون «رزمة مالية لإعادة تمكين الاقتصاد ليكون مستداماً حتى العقد المقبل».

وتحدث ولي عهد البحرين عن خطط الحكومة في «تقليل كلفة الإنفاق في الحكومة، وخفض التكاليف، وأدخلنا حزمة تقاعد مبكر مشجعة نحو 36% أقبلوا عليها وأدخلنا نظام ضريبة القيمة المضافة». وقال: «يجب أن نلتزم بمصادر دخلنا وننتقل من اقتصاد مبني على النفط إلى اقتصاد مبني على تنويع مصادر الدخل».

لقاء الملك

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية استقبل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وذلك في قصر اليمامة بالرياض في وقت سابق أمس، حيث نقل تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، إلى خادم الحرمين الشريفين، وتمنيات جلالته للمملكة العربية السعودية وشعبها المزيد من التقدم والنماء بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وما وصلت إليه العلاقات البحرينية السعودية من تميز في مختلف المجالات.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين بمدى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكتين الشقيقتين، وأبلغ خادم الحرمين الشريفين ولي العهد بنقل تحياته لملك البحرين متمنيا للمملكة دوام التقدم والازدهار. وأعرب ولي العهد عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مواقفه المشرفة لمساندة البحرين على جميع الصعد.