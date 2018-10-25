النيابة الكويتية تستدعي مغرداً أساء للسعودية

المصدر: الكويت - وكالات

استدعت نيابة أمن الدولة الكويتية مغرداً كويتياً لإساءاته المتكررة للمملكة العربية السعودية وشعبها، في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ونشره أخباراً كاذبة عنها.

وأقرّ المغرد ناصر الدويلة باستدعاء السلطات الكويتية له على خلفية تغريداته، وأعلن تلقيه بلاغاً أول من أمس، من نيابة أمن الدولة للمثول أمامها للتحقيق معه في هذه القضية.

وحاول الدويلة تضليل متابعيه بشأن طلب النيابة له، إلا أنه استدعي على خلفية إساءاته المتعمدة والمتكررة للسعودية وشعبها، حسب تأكيدات كويتية. وكانت وزارة الإعلام الكويتية أحالت قبل عام عدداً من المغردين الكويتيين إلى النيابة العامة، بسبب إساءاتهم لدول مجلس التعاون الخليجي ورموزها، خصوصاً السعودية.