«الإنشاءات البترولية» تؤسس ساحة تصنيع في السعودية

المصدر: الرياض- البيان

وقّعت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية (إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة العامة «صناعات» أبوظبي) وشركة أرامكو السعودية أول من أمس مذكرة تفاهم لتأسيس ساحة تصنيع ومركز للتدريب وقاعدة دعم بحرية في منطقة رأس الخير السعودية، بقيمة نحو 160 مليون درهم.

وقع مذكرة التفاهم على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية كل من أحمد السعدي نائب الرئيس الأول للخدمات الفنية في أرامكو، والمهندس أحمد سالم الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية بحضور خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، والمهندس عقيل عبد الله ماضي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب وعدد من المسؤولين في الجانبين.

وقال المهندس أحمد سالم الظاهري إن شركة الإنشاءات البترولية تدرس توسيع عملياتها في السعودية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الشركة في السوق السعودي وتعزيز المحتوى المحلي.

وأوضح أن مساحة ساحة التصنيع المزمع إنشاؤها تبلغ نحو 500 ألف متر مربع، متوقعاً أن توفر عند تشغيلها نحو ألفي فرصة عمل.

وأعرب عن أمله بأن يتم تطوير العلاقة بين الشركتين في المستقبل القريب من خلال المزيد من العمل المشترك موضحاً أن عدد العقود المبرمة بين الشركتين ارتفع إلى 10 عقود في مختلف المجالات ضمن شراكة طويلة الأمد وقعتها الشركتين لتنفيذ برامج «أرامكو » لتطوير حقول مغمورة في المنطقة السعودية بالخليج العربي.