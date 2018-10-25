5 آلاف مشارك بـ «منتدى توطين 360» في أبوظبي 28 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين الدورة الثانية لـ«منتدى الطلبة توطين 360»، خلال الفترة من 28 ـ 30 أكتوبر 2018 بأرض المعارض في أبوظبي تحت رعاية مجلس التعليم والموارد البشرية وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص، وبمشاركة 5 آلاف مواطن.

ويأتي تنظيم المنتدى في إطار «البرنامج الوطني للتوجيه والإرشاد المهني» الذي أطلقته الوزارة ضمن حزمة سياسات وبرامج منهجيتها الجديدة، للتعامل مع ملف التوطين، وذلك بهدف توعية الطلبة والشباب المواطنين بأهمية العمل في القطاع الخاص وإبراز المزايا التي يوفرها إلى جانب إرشادهم مهنياً وتمكينهم وصولاً إلى توظيفيهم في القطاع الخاص.

شراكات

وأكدت فاطمة الحوطي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية بالإنابة «حرص الوزارة على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية القطاع الخاص والجامعات والمؤسسات التعليمية من أجل تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ذات الصلة بتسريع معدلات التوطين في القطاع الخاص».

وأشارت الحوطي إلى أن نحو 5 آلاف من الطلبة والشباب المواطنين سيشاركون في أعمال المنتدى الذي سيشهد في يومه الأول مشاركة 1500 من طلبة الجامعات، واليوم الثاني 1500 مشارك من طلبة التعليم المدرسي، في حين سيشارك في يومه الثالث 2000 مواطن من منتسبي الخدمة الوطنية.

ورش

كما تتضمن أعمال المنتدى 6 محطات ومسارات رئيسية هي محطة اكتشاف القدرات ومحطة التدريب ومحطة التوعية والتحفيز، إضافة إلى معرض فرص التدريب الميداني وكذلك محطتي التعليم والمستقبل. وتحتوي محطة اكتشاف القدرات على ورش عمل متعددة لتوفير التوجيه المهني للطلبة، وجلسات لتقييم مدى إمكاناتهم وقدراتهم، والعمل على تزويدهم بالأدوات المطلوبة لتحديد تخصصاتهم ومسارهم ومستقبلهم المهني، وكذلك بناء خريطة طريق مهنية وتقييم المهارات والأهداف الوظيفية.

وتقدم محطة التدريب ورش عمل تدريبية تغرس مهارات سوق العمل والريادة والتوظيف الذاتي معتمدة من شركات عالمية وتشمل كل ما يحتاج إليه الطالب.

وتقدم محطة التوعية والتحفيز منصة تستعرض الكوادر الوطنية المبدعة والملهمة للشباب المواطن في القطاع الخاص من أجل التحفيز الإيجابي، إضافة إلى أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية في تنمية المهارات والموارد البشرية، ووظائف المستقبل، وكذلك مزايا العمل في القطاع الخاص والتدريب الميداني.

وتتضمن محطات ومسارات «منتدى الطلبة توطين 360»، كذلك معرض فرص التدريب الميداني التي توفر فرص التدريب الميداني والوظائف الصيفية المطروحة من قبل شركات القطاع الخاص ومعارض وظائف المستقبل ومراكز المشاريع الريادية.

وتستضيف محطة التعليم الشركات، التي توفر الرعايات الدراسية من القطاع الخاص التي تستهدف فئتي طلبة الثانوية ومنتسبي الخدمة الوطنية في الثانوية، بهدف إبراز البرامج المتوفرة والبعثات وفرص الرعايات الدراسية في الجامعات، في حين تقدم المحطة السادسة وهي محطة المستقبل معرض يضم مهن المستقبل وSTEM وممثلي القطاعات الاستراتيجية لتعريف وتوعية الطلاب المواطنين المشاركين بالقطاعات والمهن المستقبلية.