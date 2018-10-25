طلبة جامعة أبوظبي يشاركون في برنامج الزمالة للابتكار بجامعة ستانفورد

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة أبوظبي، أكبر جامعة خاصة في دولة الإمارات، عن اختيار ثمانية من طلابها للانضمام إلى برنامج الزمالة للابتكار، الذي يقدمه معهد هاسو بلاتنر للتصميم في جامعة ستانفورد.

وبذلك، سينضم طلبة جامعة أبوظبي إلى أكثر من ألف طالب وطالبة، يمثلون 185 مؤسسة تعليمية في 20 بلداً حول العالم، للمشاركة في البرنامج الذي صُمم خصيصاً، ليكون همزة وصل بين المبتكرين من مختلف أنحاء العالم، بهدف تشجيعهم على تبني ابتكارات رائدة، فضلاً عن تمكين الطلبة ليكونوا قادة للتغيير في المؤسسات التعليمية التي ينتمون إليها.

ويتطلب البرنامج، الذي يتميز بالتنافسية العالية، حصول الطلبة المرشحين على معدل تراكمي عال، فيما يخضع تقديم الطلبات لعملية تقييم دقيقة وصارمة. وتم قبول المشاركين في البرنامج من جامعة أبوظبي من مختلف التخصصات، ضمن مجموعتين بقيادة موجهين متخصصين من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة. وقالت الدكتورة بترا توركاما، مديرة الابتكار في جامعة أبوظبي: «تعتز جامعة أبوظبي بطلبتها، الذين تم قبولهم في هذا البرنامج العالمي المرموق والهام».