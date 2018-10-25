«الصحة العالمية»: محمد بن زايد بمقدمة داعمي مكافحة شلل الأطفال

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت منظمة الصحة العالمية أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يأتي في مقدمة الداعمين لجهود مكافحة مرض شلل الأطفال في العالم.

وفي السياق أكد حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية أن حملة الإمارات للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في باكستان تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية لأبناء الشعب الباكستاني الصديق لتترجم الالتزام الراسخ للدولة بالنهج والمبادئ الإنسانية لمساعدة الشعوب المحتاجة والفقيرة وتطوير برامج التنمية البشرية وتأمين الحياة الكريمة للإنسان.

وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إن حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ضمان حصول كل طفل في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها على اللقاحات اللازمة لتحصينه لعب دوراً محورياً في تعزيز الجهود العالمية في مكافحة المرض.

وأشار إلى أهمية الدور المحوري الذي تلعبه الحكومات والشركاء العالمين في مكافحة مرض شلل الأطفال، حيث أسهمت مساعداتهم المادية والمعنوية في تسهيل عمل حملات التطعيم الميدانية ونجاح مهامها في مختلف مناطق انتشار المرض.

وأوضح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن المنظمة تمكنت بالتعاون مع الحكومات الوطنية وشركائها في المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال من تطهير مجتمعات المنطقة من هذا المرض بصورة تدريجية باستثناء بعض الجيوب القليلة القابعة في أفغانستان وباكستان.

وقال إنه ومنذ أن وافقت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية للمرة الأولى في العام 1988على الهدف العالمي لاستئصال شلل الأطفال، شهد العالم بذل جهود هائلة وتخصيص أموال طائلة لتحقيق المهمة العالمية المتمثلة في استئصال هذا المرض بصورة نهائية من كوكب الأرض.

وشدد المنظري على ضرورة المضي قدماً في مواجهة المرض رغم كل الصعوبات والتحديات، مشيراً إلى النتائج الكبيرة التي تحققت على صعيد خفض عدد الحالات المصابة بالمرض إلى 22 حالة فقط على مستوى العالم في عام 2017.

مساهمة

وقال سفير الدولة لدى باكستان: إن الحملة التي حظيت بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ساهمت في الحد من انتشار الأوبئة والوقاية من التداعيات الصحية السلبية التي يعانيها الأطفال في المناطق المنكوبة، موضحاً أن المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان يقدم صورة مشرفة ونموذجية لدولة الإمارات ويعكس التزامها الدائم بدعم القضايا الإنسانية في مختلف دول العالم.

وأضاف السفير - بمناسبة اليوم العالمي لشلل الأطفال - أن حملة الإمارات للتطعيم التي تتخذ شعار «الصحة للجميع.. مستقبل أفضل» تستمد أهميتها من خلال دورها في دعم المبادرة العالمية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للصحة العالمية لاستئصال شلل الأطفال ودعم خطة الطوارئ الوطنية التي أطلقتها الحكومة الباكستانية للقضاء على فيروس شلل الأطفال.