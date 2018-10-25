مكتب لكبار المواطنين في بلدية دبي

المصدر: دبي - البيان

أنشأت بلدية دبي مكتباً لكبار المواطنين في المبنى الرئيسي، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والسياسة الوطنية الجديدة عن طريق إعادة التسمية لتكون «كبار المواطنين» بدلاً من «كبار السن».

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بشأن تغيير مصطلح كبار السن إلى كبار المواطنين هي بحد ذاتها تكريم، وتقدير لهذه الفئة المؤثرة في المجتمع، وإيمانا من سموه بالدور الفاعل والإيجابي الذي يقومون به في سبيل تماسك النسيج الاجتماعي والبناء والتوجيه والتحفيز لأبناء المجتمع، ومن هنا حرصت الدائرة على إنشاء مكتب لكبار المواطنين بالمبنى الرئيسي لتقديم أوجه الدعم كافة بما يرضيهم ويسعدهم.

ومن جانبها أوضحت منال بن يعروف مدير إدارة علاقات المتعاملين والشركاء، أن الهدف من مكتب كبار المواطنين بالبلدية هو خدمة كبار المواطنين من خلال إنجاز معاملاتهم والرد على استفساراتهم المختلفة، والخاصة بخدمات الدائرة المتنوعة وتقديم كافة أنواع الدعم الإرشادي والمعلوماتي بالإضافة إلى إنجاز المعاملات الخاصة بالخدمات الذكية لهم بما يسهم في تعزيز مبدأ السعادة والرضا لديهم، إلى جانب تفعيل دورهم في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة.

وتحرص بلدية دبي بمختلف قطاعاتها على الأخذ بعين الاعتبار المقترحات المقدمة من فئات المجتمع كافة وخاصةً فئة كبار المواطنين، نظراً للخبرة العالية التي يتمتعون بها والمعرفة الشاملة التي تكونت لديهم في ظل تجاربهم الحياتية المتنوعة، وسيتيح إنشاء مكتب لكبار المواطنين بالبلدية الفرصة للاستفادة من تجاربهم واقتراحاتهم القيمة والتي من شأنها إثراء مختلف القطاعات بالدائرة.