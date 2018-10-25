«كهرباء دبي»: تركيب 270 ألف عداد ذكي جديد

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي تركيب 270 ألف عداد ذكي جديد ضمن المرحلة الثالثة لمبادرتها الذكية «التطبيقات الذكية من خلال شبكات وعدادات ذكية»، التي أطلقتها الهيئة دعماً لمبادرة دبي الذكية لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد عالمياً.

ويهدف المشروع إلى توفير البنية التحتية الذكية لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء، بما يضمن تعزيز سرعة الاستجابة لإعادة التوصيل الفوري عند الانقطاع، مع ترشيد الاستهلاك الذكي عبر العدادات الذكية، ومراقبة تفاصيل الاستهلاك بشكل دقيق ولحظي وفي أي وقت، تعزيزاً لرفاهية وسعادة جميع المواطنين والمقيمين ودعم استدامة الموارد. وتوفر الشبكات الذكية خصائص متقدمة تشمل قدرات اتخاذ القرار التلقائي، وإمكانية التشغيل التبادلية بين مختلف أنحاء شبكة الكهرباء.

وقد تم تعيين شركة هانيويل، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والتصنيع، من قبل الهيئة لتنفيذ المشروع، في إطار التعاون المستمر بين الهيئة وشركة هانيويل لتطوير البنية التحتية للطاقة في دبي مع التركيز على الاستدامة، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة الطاقة، وإدارة الطلب عليها من خلال بناء أنظمة وبنية تحتية ذكية.

جاء ذلك خلال فعاليات معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2018)، الذي تنظمه الهيئة في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري تحت شعار «في طليعة الاستدامة»، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي.

تقنيات

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس: «تحرص الهيئة على تسخير التقنيات الحديثة، وتبني أفضل الممارسات العالمية، للارتقاء بخدماتها وعملياتها إلى أعلى مستويات الجودة والتوافرية والكفاءة والاعتمادية، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومواكبة للثورة الصناعية الرابعة بالاستفادة من تقنياتها الإحلالية مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد، وغيرها، وتشكل الشبكة الذكية عنصراً أساسياً في استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي لتطوير البنية التحتية المتقدمة، لدعم أهداف مئوية الإمارات 2071 ورؤية الإمارات 2021 بجعل الإمارات من أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للدولة».

وأضاف: «تشمل هذه المرحلة من المشروع التعاون مع شركة هانيويل لتركيب 270 ألف عداد كهربائي ذكي إضافي في جميع أنحاء دبي، ليصل بذلك العدد الإجمالي للعدادات التي سيتم تركيبها ضمن شبكة الهيئة إلى 700 ألف عداد تقريباً. وخلال حفل نظمته في فندق جراند حياة بدبي، كرّمت هيئة كهرباء ومياه دبي شركاء ورعاة الدورة العشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2018).

وحضر حفل التكريم سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض «ويتيكس» والنواب التنفيذيون للرئيس ونواب الرئيس، وعدد من كبار الشخصيات وصناع القرار والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب ممثلين عن الجهات الراعية والداعمة والعارضين المشاركين في المعرض وحشد من الإعلاميين.