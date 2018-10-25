وزارة تنمية المجتمع تبرز مواهب أصحاب الهمم في «أبوظبي للمجوهرات»

المصدر: أبوظبي - البيان

تشارك وزارة تنمية المجتمع في فعاليات النسخة الـ 11 من معرض أبوظبي للساعات والمجوهرات الذي ينطلق اليوم وحتى 29 أكتوبر الجاري بأرض المعارض في أبوظبي.

وتأتي مشاركة الوزارة من خلال مشروع «قلادة» الذي تنفذه مجموعة فتيات من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية، حيث تتضمن المشاركة إنتاج 200 قطعة من الذهب إضافة إلى ورش جانبية للتوعية يقدمها عدد من الفتيات من هذه الإعاقة.

وقالت وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بوزارة تنمية المجتمع إن هذه المشاركة تأتي ضمن خطة شاملة وموسعة، منبثقة من السياسة الوطنية لأصحاب الهمم لدعم مشاريعهم على الصعد كافة، بقصد إعطائهم الفرصة لإبراز قدراتهم وطاقاتهم الإبداعية في شتى مجالات الحياة لا سيما قطاع الذهب والمجوهرات الذي يعد قطاعاً حيوياً مهماً، أثبتت فيه ابنة الإمارات تميّزها من خلال الإنتاج أو التصميم.

وأضافت أن مشروع «قلادة» يعتبر شكلاً من أشكال تدريب وتشغيل أصحاب الهمم وفق الرؤية والمنهجية التي تتبعها الوزارة بالاعتماد على التدريب الداخلي في ورش متخصصة لأصحاب الهمم إلى جانب أشكال أخرى من التأهيل والتدريب التي تتبعها الوزارة مثل التوظيف المدعوم والتدريب الخارجي، الذي يتم في مؤسسات المجتمع المحلي والقطاع الخاص لكسر الحاجز النفسي بين أصحاب الهمم وبيئة العمل الفعلية.

يذكر أن مشروع «قلادة» يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة ضمن مبادرات السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم لدمجهم في سوق العمل، حيث يحول أصحاب الهمم بذوق فني رفيع قصاصات العملات الورقية المتلفة إلى أحجار ملونة تستخدم في تصنيع قطع فنية من المجوهرات وغيرها.