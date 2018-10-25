محمد بن زايد: مستمرون في التعاون مع الجهود العالمية لمستقبل صحي أفضل للبشرية

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الأمراض المعدية والتعاون مع الجهود العالمية لمستقبل صحي أفضل للبشرية.

وأضاف سموه: نستمد من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في عام زايد، قيم الخير والعطاء ومد يد العون ومساعدة المحتاجين.

وقال سموه في تغريدة عبر حساب «تويتر» الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «نقف اليوم على مشارف عالم يخلو من شلل الأطفال.. مستمرون في مواجهة الأمراض المعدية والتعاون مع الجهود العالمية لمستقبل صحي أفضل للبشرية.. نستمد من إرث زايد في عام زايد قيم الخير والعطاء ومد يد العون ومساعدة المحتاجين».

إلى ذلك، أعرب الدكتور تادرس أدهانوم غبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لجهوده المستمرة من أجل عالم خالٍ من شلل الأطفال.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية - في رده على تغريدة لسموه على «تويتر» بمناسبة اليوم العالمي لشلل الأطفال -: «سيظل شلل الأطفال خطراً على الأطفال في كل مكان تواجد فيه.. أشكرك على جهودك المتواصلة لتحقيق عالم خالٍ من شلل الأطفال، ومعاً بإمكاننا القضاء على شلل الأطفال للأبد».

وكانت أبوظبي قد استضافت القمة العالمية للتطعيم في 2013 والتي دشن خلالها سموه مبادرته للقضاء على شلل الأطفال في العالم وأعلن تبرعه بـ120 مليون دولار للقضاء على هذا المرض، كما أسهم سموه في دعم الحملة العالمية للقضاء التام على هذا المرض والتي استفاد منها أكثر من 400 مليون شخص حول العالم.

وقال غبريسوس إن «التقدم الملحوظ الذي قمنا به حتى الآن في القضاء على شلل الأطفال يأتي بفضل الجهود البطولية للصفوف الأمامية من العاملين في مجال الصحة الذين يعملون بجد في ظل ظروف صعبة للوصول إلى جميع الأطفال والقضاء على هذا الفيروس للأبد».