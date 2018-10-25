«أدنوك» و«سوق أبوظبي العالمي» يحتفيان بـ «اليوم العالمي»

المصدر: أبوظبي - وام

احتفت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها و«سوق أبوظبي العالمي» باليوم العالمي لمكافحة شلل الأطفال الذي يصادف الـ 24 أكتوبر من كل عام مشاركة منهما للمؤسسات والهيئات حول العالم الاحتفال بهذه المناسبة.

وقد اكتسى مقرا الشركة والسوق في العاصمة أبوظبي بشعار «لنقضي معاً على شلل الأطفال» احتفاء بهذه المناسبة المهمة وذلك مع اقتراب البشرية من القضاء النهائي على هذا المرض الذي هدد لوقت طويل مستقبل الطفولة في عدد كبير من البلدان.. وفي ظل حملات الإمارات لمكافحة شلل الأطفال التي يستفيد منها 400 مليون طفل سنوياً حول العالم.