«الإمارات للتوازن بين الجنسين» يبحث التعاون مع وفد بحريني

المصدر: دبي - البيان

استقبل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وفداً بحرينياً مشتركاً من لجنة تكافؤ الفرص بالأمانة العامة لمجلس الشورى، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة، برئاسة الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، وبمشاركة الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة مدير عام السياسات والتطوير بالمجلس الأعلى للمرأة، وذلك في إطار زيارة قام بها الوفد البحريني مؤخراً لدولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص، انطلاقاً من التجربة الرائدة لكلا البلدين في هذا المجال.

وفي بداية الاجتماع، الذي تم في مقر المسرعات الحكومية بأبراج الإمارات، رحبت شمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالوفد البحريني، معربةً عن سعادتها بهذه الزيارة، مؤكدةً أنها تمثل فرصة لتبادل الخبرات في مجال التوازن بين الجنسين وأفضل السبل لضمان تكافؤ الفرص، ضمن أوجه التعاون المشترك والعلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين على المستويين الشعبي والحكومي، خاصة أن ملف التوازن بين الجنسين يعد أولوية وطنية ويحظى بدعم مباشر من القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين.

وأشادت شمسة صالح بالدعم المتواصل للمرأة في كافة المجالات في كل من الإمارات والبحرين من قبل كل من (أم الإمارات) سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل مملكة البحرين، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.

وقالت إن مفهوم التوازن بين الجنسين هو جزء لا يتجزأ من المجتمع الإماراتي ومرتكز رئيسي لتوجهات واهتمامات قيادتنا الرشيدة منذ تأسيس الدولة عام 1971 على يد المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستكمالاً لهذه المسيرة المُشَرِفة، تم تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في عام 2015، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة، والوصول بالإمارات لقائمة الدول الأولى عالمياً في مجال التوازن بين الجنسين، مضيفةً أننا في الإمارات نجني اليوم ثمار الجهود المبذولة لتحقيق هذا التوازن والاستثمار في العنصر البشري كأهم مورد لنهضة الإمارات.

وأضافت أن المجلس عمل منذ إنشائه، برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الرائدة لتحقيق الأهداف التي تأسس من أجلها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية على مستوى الدولة، بالإضافة إلى المساهمة الفاعلة لدولة الإمارات في الجهود الدولية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

التجربة البحرينية

وألقت الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة مدير عام السياسات والتطوير بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة، الضوء على ما تحقق من مكتسبات للمرأة البحرينية منذ تشكيل المجلس في العام 2001، والمبادرات والمشاريع التي نفذها المجلس كجهة اختصاص خلال هذه الفترة، إلى جانب أهداف المرحلة المقبلة ضمن الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.

كما قدمت الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث رئيسة لجنة تكافؤ الفرص بمجلس الشورى البحريني، عرضاً عن تجربة مملكة البحرين في إعداد ومتابعة وتنفيذ الاستراتيجيات والتشريعات الوطنية الداعمة للمرأة.

حضرت الاجتماع، لمياء عبدالعزيز خان مديرة نادي دبي للسيدات، وآيات السالمي مدير مشاريع بمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وفاطمة سعيد البلوشي رئيس قسم الشراكات والتواصل المجتمعي بالمجلس الوطني الاتحادي، ومي محمد الكمالي رئيس قسم الفعاليات والمعارض بالمجلس، فيما ضم وفد مملكة البحرين أعضاء لجنة تكافؤ الفرص بالأمانة العامة لمجلس الشورى، والمكون من كريمة محمد العباسي مدير إدارة الموارد البشرية والمالية، يوسف يعقوب مرهون مدير إدارة العلاقات والإعلام، حسين محمد الحسيني رئيس قسم المضبطة والطباعة، غادة عبدالكريم أمان رئيس قسم الموارد البشرية، وفاء محمد الذوادي رئيس قسم الإعلام والتواصل، سهير سلطان بني حماد رئيس مكتب الأمين العام بمجلس الشورى، وأحمد الأنصاري محرر ومصحح لغوي وأمين سر اللجنة.

وفي ختام الزيارة تم تنظيم جولة للوفد الزائر في مركز الشباب والمركز النموذجي للخدمات الحكومية بأبراج الإمارات.