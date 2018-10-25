100 محطة جديدة لشحن السيارات الكهربائية في دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أمس، خلال فعاليات معرض «ويتيكس»، عن إنجازها للمرحلة الثانية من مبادرة «الشاحن الأخضر» التي شملت تركيب 100 محطة جديدة من محطات «الشاحن الأخضر» لشحن السيارات الكهربائية في مختلف أنحاء إمارة دبي، ليتضاعف إجمالي عدد محطات الشاحن الأخضر في دبي من 100 إلى 200 محطة، وذلك في إطار جهود الهيئة لتشجيع الجمهور على اقتناء هذا النوع من السيارات الصديقة للبيئة، بما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، ودعم وسائل النقل المستدامة في دبي.

فرصة

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس: يمثل معرض «ويتيكس» فرصة مثالية للهيئة للإعلان عن آخر إنجازاتها ومشروعاتها التنموية والتطويرية والمستدامة في مختلف مجالات الطاقة والمياه والاستدامة والتقنيات الخضراء، ويسعدنا الإعلان اليوم من خلال هذه المنصة الفريدة عن مضاعفة عدد محطات الشاحن الأخضر وصولاً إلى 200 محطة شحن جديدة استمراراً لجهودنا في دعم مبادرة دبي الذكية لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد عالمياً.

وتعزيز مفهوم التنقل الأخضر في الإمارة، بما يسهم في رسم ملامح مستقبل أكثر إشراقاً لجميع سكان دبي، وترسيخ أسس الاستدامة البيئية، وتحقيق رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 التي تهدف إلى جعل دبي مدينة ذكية ومتكاملة ومستدامة في مواردها وذات عناصر بيئية نظيفة وصحية ومستدامة.

وأضاف: عندما أطلقنا مبادرة «الشاحن الأخضر» منذ نحو أربع سنوات، لم يكن في دبي سوى عدد محدود من السيارات الكهربائية نظراً لعدم توفر البنية التحتية اللازمة لذلك؛ وهذا ما دفعنا لإطلاق المبادرة بصفتنا المزود الحصري للكهرباء في دبي، لإنشاء أول بنية تحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية في المنطقة، لتشجيع الجمهور على اقتناء هذا النوع من السيارات الصديقة للبيئة، ونلمس اليوم تقدماً ملحوظاً في زيادة عدد السيارات الكهربائية في شوارع دبي بعد توفير البنية التحتية اللازمة.

شملت المرحلة الثانية من «الشاحن الأخضر» مواقع جديدة متعددة بالتعاون مع الجهات الحكومية مثل شرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهيئة الصحة بدبي، ومحاكم دبي، وهيئة دبي للثقافة والفنون، وإكسبو 2020 دبي.

كما أضافت الهيئة، في إطار دعمها للخطة التنموية الشاملة لمنطقة حتا، محطة شاحن سريع في محطة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) ليصل إجمالي مواقع الشاحن الأخضر في منطقة حتا إلى ثلاثة مواقع. كما تم التعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لتركيب محطات الشاحن السريع في محطات البترول التي ستفتتحها الشركة قريباً في دبي.