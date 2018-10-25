المشاركون في «دبي للطاقة» يستعرضون أحدث الابتكارات

المصدر: دبي- البيان

تعرض الشركات المحلية والعالمية المشاركة في «معرض دبي للطاقة الشمسية» أحدث الحلول التقنية والابتكارات في مجال الطاقة الشمسية.

بلدية دبي

وتعرض بلدية دبي على منصتها في المعرض، النفق الاستراتيجي للصرف الصحي، ولذي يهدف إلى التخفيف من الطاقة الاستيعابية الزائدة على مياه الصرف الصحي وتلبية الزيادات المتوقعة من مياه الصرف الصحي القادمة من مناطق التنمية الجديدة والزيادة السكانية، وذلك عن طريق توفير حلول صديقة للبيئة بأدنى مستوى من مستويات الانبعاث الكربوني.

بلدية عجمان

فيما تعرض منصة دائرة البلدية والتخطيط في عجمان طائرة بدون طيار، تقوم بعمليات التفتيش البيئي الذكي والمتطور للبيئة البحرية، وهي مجهزة بكاميرا حرارية عالية الدقة لتصوير وإظهار مناطق البقع النفطية، وكذلك المناطق المحمية للكشف عن المناطق التالفة.

مجموعة إينوك

وكشفت مجموعة «إينوك» من خلال منصتها عن منشأتها لتصنيع الزيوت ومواد التشحيم التي تعمل بشكل كلي بالطاقة الشمسية، وهي المنشأة الأولى من نوعها التي تعمل بالطاقة الشمسية على مستوى دولة الإمارات.