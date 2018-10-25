مشاريع مبتكرة في الاستدامة والطاقة والتدوير

المصدر: دبي - البيان

خصصت هيئة كهرباء ومياه دبي ركناً لفعاليات «الأسبوع الأخضر» وقاعة للابتكار ومنصات تعرض مشاريع طلبة المدارس والجامعات في مجالات الاستدامة والطاقة والتدوير ضمن معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2018)، بهدف إشراكهم في جهود التنمية المستدامة وإطلاعهم على مستجدات قطاعات الطاقة والمياه والبيئة.

وشهدت مشاريع الطلبة إقبالاً كبيراً من الزوار خلال المعرض، حيث تفاعلوا مع الشرح الذي قدمها الطلبة لمشاريعهم المستقبلية لتنمية الاستدامة والمحافظة على البيئة والطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء.

وعرضت جامعة الشارقة خلال مشاركتها في الأسبوع الأخضر نظاماً للري يتميز بمواصفاته العالية الصديقة للبيئة بالمقارنة مع الأنظمة التقليدية، حيث يتم استخدام العشب المحلي كمواد خام للكتلة الحيوية في هذا النظام.

وقدّم الطلبة محمد علي، وعقيل محمد، وراشد حسن، ومحمد جاسم مشروعهم في قاعة الابتكار في معرض ويتيكس، وهو عبارة عن نظام ذكي لحماية محولات الطاقة الكهربائية يعتمد على تقنية الاتصالات الرقمية والمتحكمات المنطقية.

ويقوم النظام بإعطاء إشارة صفراء مع صوت إنذار متقطع عند ارتفاع حرارة محول الطاقة إلى قيم مرتفعة نوعاً ما، وإذا ما وصلت الحرارة إلى حد الخطورة يقوم النظام بإعطاء إشارة باللون الأحمر وتفعيل صوت الإنذار المستمر وتشغيل مراوح التبريد الاحتياطية، ومن ثم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى هاتف الشخص المعني لاتخاذ الإجراء المناسب.

كما كشف الطلبة أحمد حسن الزعابي، ومحمد رافي العوضي، وغياث عبدالله الشامسي من أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي عن مشروع قارب ذكي صديق للبيئة يستخدم نظام تحكم «الأردوينو»، وهو لوح تطوير إلكتروني يتكون من دارة إلكترونية مفتوحة المصدر مع متحكم دقيق يُبرمج عن طريق الحاسب الآلي.