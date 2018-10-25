عبدالله المري: شرطة دبي تواكب سرعة التطور التقني في جميع القطاعات

المصدر: دبي - البيان

أثنى اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على جهود فرق العمل في شرطة دبي، والتي أثمرت عن نيل القيادة العامة للفئة البلاتينية ضمن جائزة المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، وتمكنهم من تحقيق أعلى معدلات المؤشرات التنافسية لتصبح شرطة دبي نموذجاً يحتذى به بين الأجهزة الشرطية والأمنية على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي في مقر القيادة، بحضور القائد العام، واللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، واللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، واللواء السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء محمد سعيد بخيت مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة وكبار الضباط.

مواكبة

وقال اللواء المري: أبارك للقيادة العامة لشرطة دبي فوزها بالفئة البلاتينية من قبل المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM. وأشكر جميع فرق العمل المساهمة في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً أن شرطة دبي تواكب رؤى واستراتيجيات القيادة الرشيدة وتطلعاتها بما يحقق أهداف ورؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071، وخطة دبي الاستراتيجية 2021، مثمّناً جهود كافة الموظفين الذين يعملون وفقاً لتلك الاستراتيجيات، ويحرصون على تطبيق كافة معايير التميّز المستدام وفق منهجيات مدروسة لتحقيق الرؤى الوطنية في السعادة والتميز والريادة والابتكار.

وبيّن اللواء المري، أن فوز شرطة دبي بالفئة البلاتينية ضمن جائزة المؤسسة الأوروبية للجودة إنجاز جديد يُضاف إلى إنجازات شرطة دبي في التميز المستدام، ولهو خير دليل على أننا نسير وفق نهج صحيح لترسيخ الأمن والأمان والعدالة، من خلال تبني مفاهيم أكثر تطوراً وحداثة، لأننا نؤمن بضرورة مواكبة سرعة التطور التقني في جميع القطاعات الأمنية، وسرعة التحول الذكي وتطبيق أفضل الممارسات والتجارب العالمية في كافة المجالات سواء الجنائية أو المرورية أو الخدمية وخلافه.

وفي ختام الاحتفال، توجه القائد العام لشرطة دبي بالشكر إلى كافة الموظفين، متمنياً لهم دوام النجاح والتميز، والاستمرار في تحقيق الإنجازات والتطلع إلى العالمية.