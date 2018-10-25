«الإمارات للاستمطار» يطلع على مشاريع في الصين

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتم برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار زيارة رسمية إلى العاصمة الصينية بكين، هدفت إلى الاطلاع على التطورات التي تحققت ضمن المشروع البحثي للدكتور «لولين تشويه» الحاصل على منحة البرنامج بدورتها الثالثة، الذي يحمل عنوان «استخدام النمذجة العددية المتقدمة من أجل إيجاد حلول للاستمطار وفقاً لطبيعة الإمارات».

وشملت أجندة هذه الزيارة لقاء الباحث الدكتور لولين تشويه، كبير العلماء في معهد «هوا شين تشوانغ تشي» للعلوم والتكنولوجيا وعضو باللجنة الاستشارية لمكتب تعديل الطقس في بكين، ولقاء فريقه البحثي المساعد للاطلاع على المختبرات والمعدات المستخدمة لتنفيذ المشروع البحثي، فضلاً عن الاطلاع على ما تم إنجازه حتى الآن من تطورات ودراسة جدوى للمراحل المستقبلية التي ستسهم في رفع كفاءة المشروع وتطوره.

زيارة

وزار وفد البرنامج مركز خدمات الأرصاد الجوية في بكين، ومركز تعديل الطقس في بكين، حيث حظي أعضاؤه باستقبال رسمي من قيادات هذه المؤسسات، التي أعربت عن إيمانها بأهمية التوجه الذي يعتمده البرنامج لتطوير علوم وتقنيات الاستمطار محلياً وعالمياً، وترسيخ مكانة عمليات الاستمطار مصدراً للموارد المائية المستدامة في المناطق الجافة وشبه الجافة عالمياً.