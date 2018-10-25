أمل القبيسي تبحث التعاون مع سفير كازاخستان لدى الدولة

المصدر: أبوظبي - وام

استقبلت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة. جرى خلال اللقاء، الذي حضره أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات البرلمانية والثقافية والتعليمية مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات والخبرات بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلسي الشيوخ والنواب في كازاخستان بما يعكس التطور الذي تشهده علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في ظل دعم لا محدود من قبل قيادتي البلدين.

وتناول اللقاء في هذا الصدد الزيارة التي سيقوم بها قاسم جومارت توكاييف رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية كازاخستان إلى المجلس الوطني الاتحادي في نوفمبر المقبل لبحث مختلف أوجه التعاون بين المؤسسات البرلمانية في البلدين.

وأشادت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي بعلاقات التعاون القائمة بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلسي الشيوخ والنواب في كازاخستان والتنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا التي تهم البلدين.

تقدير

من جانبه أعرب السفير الكازاخستاني عن تقديره للتعاون القائم بين البلدين، مشيداً بالدبلوماسية البرلمانية الفاعلة للمجلس الوطني الاتحادي وبنجاح مشاركة المجلس في المؤتمر الدولي الذي عقد في العاصمة الكازاخستانية استانا عام 2016 بعنوان «الأديان ضد الإرهاب».

وأكد أهمية الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين.. مشيراً إلى أن زيارة رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني هي الأولى له خارج الدولة منذ تسلمه هذا المنصب، الأمر الذي يجسد عمق ومتانة علاقات الصداقة القائمة بين البلدين.