خليفة بن طحنون يواصل زياراته لأسر الشهداء

المصدر: أبوظبي - وام

واصل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، جولته لزيارة أسر وذوي الشهداء.فقد زار الشيخ خليفة بن طحنون، أمس، عدداً من أسر الشهداء للاطمئنان على أحوالها وأوضاعها ومتابعة احتياجاتها في إطار جولة تشمل مختلف مناطق وإمارات الدولة.

ونقل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان إلى أسر الشهداء وذويهم خلال زيارته منازلهم تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لهم دوام السعادة.

وقال إن هذه الزيارات تأتي تنفيذاً لتوجيهات سموه بالالتقاء بأسر الشهداء والاطمئنان على أحوالها وتسخير الإمكانات كافة لها وتلبية احتياجاتها ومتابعة شؤونها.

وتبادل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان الأحاديث الودية مع أسر الشهداء، واطلع على أحوالها، واطمأن على أوضاعها.