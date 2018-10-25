جامعة حضرموت تكرّم مسلم بن حم لجهوده في دعم التعليم بالمحافظة

المصدر: أبوظبي - البيان

كرمت جامعة حضرموت الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم في مكتبه بفندق رويال روز أبوظبي؛ لدعمه واهتمامه بالمجال التعليمي في المحافظة.

وتسلّم بن حم التكريم من فهيم عبدالله صالح العفاري مدير عام الشؤون الإدارية بجامعة حضرموت بحضور زكي أحمد عمر باقويقو مدير عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وأعرب بن حم عن تقديره لهذا التكريم، مؤكداً تشجيع الدولة على دعم اليمن في جميع المجالات.

وأضاف بن حم، إننا تأثرنا جميعاً بمبادئ المدرسة العظيمة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كزعيم للإنسانية وعنوانها ومنبع الجود وأصله ورجل البر والإحسان، فزايد الخير والعطاء هو من غرس في نفوس شعب الإمارات حب العطاء والبذل والإنسانية.

ومن جانبه، عبر العفاري عن شكره وتقديره لبن حم، الذي قدم الكثير لمحافظة حضرموت، موضحاً أن هذا الدعم شمل بناء وصيانة العديد من المدارس والمعاهد الإسلامية، كذلك المساجد والمستشفيات والسكنات الداخلية.