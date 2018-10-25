«مجالس زايد المجتمعية» تستذكر مناقب القائد المؤسس

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، نظمت اللجنة العليا لمبادرات عام زايد 2018 بوزارة الداخلية ثاني مجالسها ضمن مجالس زايد المجتمعية، حيث استذكر مناقب القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد طيب الله ثراه، واستضاف المجلس رجل الأعمال محمد عبدالجليل الفهيم بحضور الفريق متقاعد محمد خميس الجنيبي اللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء متقاعد مصطفى شهاب الهاشمي وعبدالله عبدالجليل الفهيم، والشيخ خالد عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الدولة.

مبادرة

وفي بداية المجلس الذي أداره الشاعر حبيب الصايغ الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب ورئيس صحيفة الخليج «المسؤول»، رحب رجل الأعمال محمد عبد الجليل الفهيم بالحضور معرباً عن خالص شكره وتقديره إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وجميع العاملين في وزارة الداخلية عن هذه المبادرة الطيبة، مؤكداً أن مجالس زايد المجتمعية تدعونا جميعا للتفكر بمسيرة القائد المؤسس وأخذ الدروس منها وانتهاجها في أسلوب حياتنا لنشارك في مواصلة مسيرة النهضة التي تشهدها الدولة في المجالات كافة.

تنمية

وقال الشاعر حبيب الصايغ إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي طالما جمعنا في حياته وها هو يزيدنا رفعة وغنى في غيابه مع مطلع كل شمس، ويجمعنا في الفرح والتفاؤل والتنمية والتقدم، لافتاً إلى أن المغفور له صنع تنمية مطوقة من الأمل والعدل، وكلما تذكرناه ذكرنا منظومة القيم التي تعلمناها في مدرسته، يجب علينا أن نوثق مسيرته ويجب على أجيال الإمارات الطالعة التي أحبته وتمسكت بقيمه أن تتعلم معرفة قيمة وجود قائد اتصف بالتواضع والخلق الطيب في بلادهم وأطلق عليه لقب حكيم العرب.

وتحدث محمد عبدالجليل الفهيم عن حياة الشيخ زايد وتاريخه الحافل بالإنجازات والأعمال التي لا يقدر على إنجازها إلا شخص يتصف بالحكمة والشجاعة والقدرة والكفاءة العالية، والإيمان القوي.

وقال في فترة حكم المغفور له، كانت الدولة بحاجة إلى شخص يمتلك هذه الصفات، لافتاً إلى مدى عظمة المغفور له حيث إنه لم يتخرج من جامعة وشهدت الدولة عصر نهضة وازدهار في فترة حكمه حتى أصبح حكيم العرب قائلا إن هذه الصفة لا تعطى إلا للشخص الذي يستحقها.

وأكد أنه من الصعب اختصار مسيرة الشيخ زايد أو إنجازاته في صفحة أو حتى في جلسة، أو حصر مجالات عطائه وتتبع أعماله.