«الخارجية»: معاملة البريطاني ماثيو هيدجز تتماشى مع قانون الإمارات والمعايير الدولية

المصدر: أبوظبي - وام

أكد محمد عبيد الزعابي مدير إدارة شؤون الرعايا الأجانب في وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن معاملة المواطن البريطاني ماثيو هيدجز تتماشى تماماً مع الالتزامات بموجب قانون دولة الإمارات، والمعايير الدولية، وتم توفير الرعاية الطبية والنفسية المستمرة بالشكل المناسب، والمحافظة عليها منذ إلقاء القبض عليه.

وأجرى محمد عبيد الزعابي بحثاً ومراجعة للحالة العامة للمواطن البريطاني ماثيو هيدجز. وجاءت نتائج المراجعة كما يلي: «إنه منذ إلقاء القبض على هيدجز تم توفير الرعاية الطبية والنفسية المستمرة، وبعد توقيفه الأولي، وقبل إجراء المحاكمة، تم السماح لأفراد أسرة هيدجز وموظفي السفارة بالاتصال به في مناسبات عدة، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في الإمارات.

ومع اكتمال عملية التحقيق ومنذ بدء المحاكمة، وفقاً لقانون دولة الإمارات تم تخفيض شروط الحبس الاحتياطي لهيدجز، حيث كان لديه التسهيلات المستمرة للاتصال بأسرته وموظفي السفارة والقنصلية ومستشاره القانوني عن طريق الهاتف، وتم تزويده بالكتب ومواد القراءة التي يختارها، ويتمتع محامي هيدجز وأسرته المباشرة بالقدرة المستمرة على الوصول إليه، بما يتماشى مع بروتوكولات عملية المحاكمة». وأظهرت المراجعة أنه منذ بدء المحاكمة تم وضع هيدجز في مركز حبس احتياطي ذات أمن أقل.

يذكر أن الحق في الحصول على محاكمة عادلة مضمون بموجب المادة 94 من دستور دولة الإمارات، الذي ينص أيضاً على اعتبار المتهم بريئاً حتى يثبت العكس في محاكمة قانونية وعادلة. وتضمنت المواد من 1 إلى 8 من القانون رقم 3 المؤرخ في 26 مايو 1993 استقلال القضاة.