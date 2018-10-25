تزويد موظفي «الاتحادية للكهرباء والمياه» ببطاقة «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه بهدف تزويد موظفي الهيئة ببطاقة «إسعاد» التي تصدرها شرطة دبي لإسعاد موظفيها، وتحصر وتجمع فيها كل العروض والخصومات والمزايا التي يقدمها القطاعان العام والخاص والشركات للموظفين.

ووقع المذكرة عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، وفيما وقعها عن طرف الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه عدنان نصيب سالم، المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المشتركة، بحضور موظفي الطرفين.

ويأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز أواصر التعاون فيما بينهما وسعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات وتنمية المبادرات والمشاريع المشتركة، وحرصاً أيضاً على تعزيز علاقات الشراكة بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة.

وتتيح مذكرة التفاهم انضمام موظفي الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه لبرنامج «إسعاد» في شرطة دبي، حيث ستزود شرطة دبي موظفي الهيئة ببطاقة إسعاد وإشعار الشركات والمؤسسات التجارية لمنح موظفي الهيئة المزايا ذاتها التي يحصل عليها موظفو شرطة دبي.

كما تهدف المذكرة إلى تعزيز دور الشراكة البناءة في إطار إيجاد مبادرات ومشاريع مجتمعية خلاقة بين الطرفين، وتنص على قيام شرطة دبي بنشر المعرفة الشرطية وتزويد الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه بالنشرات والملصقات والكتيبات التي تدعم تحقيق أهدافها.

كما تنص المذكرة على دعم الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه لشرطة دبي للمشاركة في المناسبات الخاصة والمعارض المتخصصة ودعم البرامج التوعوية والحملات والمبادرات، وتقديم عروض وخدمات خاصة ومميزة لموظفي شرطة دبي.