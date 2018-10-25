فرع جديد لبريد الإمارات في دبي الجنوب

المصدر: دبي - البيان

افتتحت «بريد الإمارات» فرعاً جديداً لها بمجمع الأعمال في دبي الجنوب بهدف توسيع مدى وصول خدماتها البريدية والمالية الرائدة للشركات والأفراد لتصل إلى منطقة دبي الجنوب والمناطق المحيطة بها. وستغطي خدمات الفرع الجديد منطقة دبي الجنوب، وتشمل خدمة توصيل الطرود البريدية عبر دول العالم والخدمات اللوجستية والمالية والحكومية.

وقال عبيد محمد القطامي، المدير التنفيذي التجاري بالوكالة لمجموعة بريد الإمارات: «تواصل بريد الإمارات توسيع شبكة فروعها لنصبح أقرب إلى المتعاملين ولنقدم لهم خدماتنا بسرعة وسهولة أكبر. كما نقدم خدماتنا البريدية وغير البريدية الرائدة للجميع في الدولة مع اهتمامنا الدائم بتوفير حلول بريدية مبتكرة وخدمات مالية للأفراد والشركات».