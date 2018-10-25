ريادة الأعمال تمكّن الشباب والفتيات اقتصادياً ومهنياً

المصدر: الشارقة- البيان

أكدت متحدثون في الدورة الثالثة من مؤتمر الاستثمار في المستقبل، الذي تنظمه مؤسسة «القلب الكبير»، على مدار يومين في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، تحت شعار «الشباب: تحديات الأزمات وفرص التنمية»، الدور الكبير الذي يلعبه قطاع ريادة الأعمال في تمكين الشباب والفتيات اقتصادياً ومهنياً، ورفد سوق العمل بمزيد من فرص العمل.

جاء ذلك في الجلسة النقاشية، التي حملت عنوان «ريادة الأعمال كمحفز ودافع للنمو والتشغيل» حيث قالت نجلاء المدفع المديرة التنفيذية لمركز الشارقة لريادة الأعمال: «انطلق مركز الشارقة لريادة الأعمال في يناير 2016، ليكون منصة لتحفيز رواد الأعمال في دولة الإمارات الطامحين لخوض غمار عالم الأعمال من بوابة المؤسسات الصغيرة والناشئة، وتحتضنه الجامعة الأميركية بالشارقة، ونستهدف فيه الطلبة الراغبين في أن يكونوا رواداً للأعمال ممن لديهم أفكار جديدة، وتبحث عن الدعم سواء المادي أو الفني، سعياً منا لبناء الجيل المستقبلي من رواد الأعمال».

واستعرضت آسيا ريتشو، تجربتها في مبادرة Evolvin Women، والتي تهدف إلى تقديم حزم دعم اقتصادي للنساء اللاتي يعانين من فرصة الحصول على عمل أو وظيفة في قارة أفريقيا».

وتحدث سيف أبو زيد عن تجربة مدرسة مافريكس، التي أطلقها قبل ثلاثة أعوام، وقال: «سعيت من خلال إطلاق مافريكس إلى إدخال مجال ريادة الأعمال في مجال التعليم، حيث ندير حالياً ثلاث مدارس، نتبنى من خلالها أسلوباً جديداً ومبتكراً في التدريس».