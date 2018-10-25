موانئ دبي العالمية تعرض مشروعها للأسقف الكهروضوئية

المصدر: دبي- البيان

كشفت موانئ دبي العالمية الستار عن مبادراتها الفريدة في مجالات الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة خلال معرض المياه والطاقة والتكنولوجيا والبيئة «ويتكس 2018»، الرائد على مستوى منطقة الشرق الأوسط لقطاعات الطاقة والمياه والاستدامة.ووضعت موانئ دبي العالمية الأولوية لتطوير معايير جديدة في مجالات استخدام الطاقة المتجددة والكهروضوئية وإعادة تدوير النفايات، وتطوير سلسلة توريد بصفر انبعاثات كربونية عبر عملياتها الإقليمية والعالمية.

واستعرضت موانئ دبي العالمية مشروع «موانئ دبي العالمية للأسقف الكهروضوئية» الرائد الذي يتضمن تركيب 157 ألف لوح شمسي في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) وميناء جبل علي وميناء راشد، وسيكون المشروع عند اكتماله أكبر مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية في دول مجلس التعاون الخليجي.