افتتاح قاعة الإمارات بجامعة الدفاع الوطني في كازاخستان

المصدر: استانا - وام

افتتح كل من الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان وراشد المحرزي الملحق العسكري لدولة الإمارات في أستانا ومورات ميكييف النائب الأول لوزير الدفاع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة بجمهورية كازاخستان، قاعة دولة الإمارات بجامعة الدفاع الوطني في كازاخستان التي تحمل اسم الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان نورسلطان نزارباييف.

حضر الافتتاح حميد سعيد النعيمي نائب الملحق العسكري لدولة الإمارات في أستانا ووفد القوات المسلحة لدولة الإمارات ومسؤولو وزارة الدفاع الكازاخستانية ورؤساء البعثات العربية المعتمدون لدى جمهورية كازاخستان.

وأعرب مورات ميكييف عن تقديره وامتنانه لمبادرة الإمارات حول افتتاح القاعة، والتي ستسهم بشكل كبير في تطوير التعاون العسكري بين البلدين الصديقين.

وأشار سفير الدولة إلى أن افتتاح القاعة يعد دليلاً واضحاً على العلاقات المتميزة القائمة بين الإمارات وكازاخستان.