تطوير الحديقة العامة في دبا الحصن بـ2.7 مليون درهم

المصدر: الشارقة - البيان

تعمل دائرة الأشغال العامة بالشارقة على تطوير الحديقة العامة الواقعة في الحي الغربي لمدينة دبا الحصن، التي تصل مساحتها إلى 40 ألف متر مربع، حيث بلغت تكلفة الأعمال التطويرية 2.7 مليون درهم بحسب المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس الدائرة الذي أشار إلى انتهاء الدائرة من تنفيذ الأعمال التطويرية في الحديقة.

وتضمنت الأعمال إنشاء مبنى على مساحة 236 متراً مربعاً، يحتوي على قاعات داخلية للأنشطة والألعاب المتنوعة، وقاعة لتناول الطعام رديفة للكافتيريا والمطبخ ودورات مياه، إلى جانب الانتهاء أخيراً من إنشاء مضمار جري مطاطي داخلي يحيط بالحديقة بطول 786 مترا وعرض 4 أمتار، وباقي الأعمال المتعلقة بتوصيلات الكهرباء والمياه وخدمات المباني الأخرى.