بحث دور التكنولوجيا الذكية بجعل دبي أكثر المدن سعادة

المصدر: دبي - البيان

تناول منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات دور التكنولوجيا الذكية لجعل دبي أكثر المدن سعادة في العالم.

وفي هذا الإطار استضافت «دبي الذكية» جلستين، سلطت خلالهما الضوء على المبادرات التي أطلقتها لإرساء مكانة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً بين أكثر الدول تقدماً واتصالاً بالإنترنت في العالم.

وفي الجلسة الأولى التي حملت عنوان «دبي بالس: العمود الفقري للتحول الرقمي في المدينة» تحدث مطر الحميري، نائب الرئيس التنفيذي لحكومة دبي الذكية، مبيناً كيف قام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي بإطلاق مبادرة «دبي بالس» عام 2017 بهدف تمكين التحوّل الذكي في إمارة دبي.

وفي جلسة أخرى خلال اليوم الثاني، تحدثت حصة البلوشي مديرة إدارة الخدمات الذكية في «دبي الذكية»، حول منصة «دبي الآن» الحائزة على الجوائز، والتي وصل عدد مرات تنزيل تطبيقها إلى مليون مرة منذ إطلاقها.

وحول ذلك، قدمت البلوشي جلسة بعنوان «دبي الآن: 63 خدمة للمدينة في تطبيق واحد»، وسلطت الضوء على أهميته باعتباره أول قناة موحدة لجميع الخدمات الحكومية في المدينة وتعمل عبر تطبيق واحد يساعد جميع سكان المدينة على تسديد فواتيرهم ومتابعة إجراءات تأشيراتهم وتجديد الرخص التجارية وتسجيل السيارات وغير ذلك.