الريم الفلاسي تطلع على برامج «يونيسيف» في الرياض والخليج

المصدر: الرياض - وام

اطلعت الريم عبدالله الفلاسي الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، خلال لقائها أول من أمس أماني تفاحة من مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» لدول الخليج في الرياض، على أهم البرامج التي ينفذها المكتب في الرياض ودول الخليج وتستهدف الطفل ويضعها بالتعاون مع المسؤولين في قطاع الطفولة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكانت الريم الفلاسي قد بدأت أول من أمس زيارة للمملكة العربية السعودية للقاء عدد من القيادات والهيئات النسائية في البلد الشقيق وبحث تعزيز التعاون معهم في مجال الأمومة والطفولة، وعرض تجربة الإمارات وخبراتها في مجال تعزيز مكانة الأم والطفل واليافع على المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في السعودية في المجالات كل بجانب التعرف على البرامج التي يقدمها المجلس السعودي بهدف تبادل الخبرة بين الجانبين في هذا المجال.