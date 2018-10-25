«الهلال» تموّل تأهيل مستشفيين رئيسيين في مالي

المصدر: باماكو - وام

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ووزارة الصحة والنظافة العمومية في جمهورية مالي اتفاقية للتعاون والتنسيق بين الجانبين لتعزيز قدرات القطاع الطبي في مالي. وتموّل الهيئة بموجب الاتفاقية مشروع تأهيل مستشفيين رئيسيين في العاصمة باماكو، ودعمهما بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، حيث تتضمن تأهيل مستشفى بوينت جي ومستشفى جبريل توريه ودعمهما بوحدات للغسيل الكلوي والطوارئ وتوفير أجهزة للمختبرات وشبكة مياه نظيفة وإجراء صيانة عامة للمستشفيين ورفع كفاءتهما العلاجية والطبية.

وحددت الاتفاقية آليات العمل وتعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق أهدافهما المشتركة في النهوض بمستوى الخدمات الطبية في مالي.

وقع اتفاقية التعاون في العاصمة المالية باماكو أخيراً من جانب الهلال الأحمر الإماراتي محمد سالم الجنيبي رئيس وفد الهيئة الذي زار مالي لتنفيذ عدد من المهام الإنسانية، فيما وقعها من الجانب المالي الدكتور صامبا عثمان صو وزير الصحة والنظافة العمومية.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر أن مشروعات الهيئة الصحية المزمع تنفيذها في مالي تجسد حرص دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على دعم جهود التنمية في مالي، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تجد الاهتمام والمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس الهيئة.