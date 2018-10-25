تشكيل لجنة أم القيوين لتنظيم الاحتفال باليوم الوطني الـ47

المصدر: أم القيوين - وام

أصدر الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، قراراً بتشكيل لجنة أم القيوين لتنظيم الاحتفالات باليوم الوطني الـ47 للدولة، تتولى التنسيق والتعاون مع جميع الدوائر والهيئات المحلية والاتحادية لوضع أجندة للفعاليات والاحتفالات بهذه المناسبة.

ونص القرار على أن تترأس اللجنة علياء محمد الغفلي، المديرة العامة لدائرة السياحة والآثار بأم القيوين، بعضوية جميع الدوائر المحلية والاتحادية في الإمارة.

وأعربت علياء الغفلي عن شكرها للشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، مثمنةً اهتمامه المباشر والدعم المتواصل، لإبراز هذه المناسبة الغالية على قلوب مواطني الدولة والمقيمين على أرضها بالصورة التي تليق بها.

وأوضحت أن اللجنة ستتولى التنسيق مع جميع الدوائر والهيئات المحلية والاتحادية لتنظيم الاحتفالات والفعاليات وتنفيذ المبادرات المجتمعية المتعلقة باليوم الوطني الـ47، إضافة إلى وضع خطة إعلامية عبر جميع الوسائل لتغطية تلك الفعاليات في إمارة أم القيوين.