«بيئة أبوظبي» تستعرض جهود المحافظة على الأراضي الرطبة

المصدر: دبي- وام

تشارك هيئة البيئة - أبوظبي في مؤتمر الأطراف الـ 13 لاتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية «رامسار» الذي تستضيفه وزارة التغير المناخي والبيئة وبلدية دبي، ويستمر حتى 29 أكتوبر الجاري.

وتستعرض الهيئة خلال مشاركتها أفضل ممارساتها وجهودها في مجال المحافظة على الأراضي الرطبة، إضافة إلى مشاركتها بعدد من الفعاليات الجانبية التي تركز على أبرز خبراتها وإنجازاتها للحفاظ على الأراضي الرطبة والتنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في الهيئة، إن الهيئة وهي الراعي الفضي للمؤتمر حرصت على أن تكون إحدى الجهات الراعية للمؤتمر باعتباره فرصة هامة لها وللمشاركين لمناقشة التحديات التي تواجه الجميع في عالم متغير يستمر فيه التدهور البيئي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات حول سبل المحافظة على الأراضي الرطبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت: «كوننا نعيش في منطقة قاحلة فنحن نقدر حقاً قيمة الأراضي الرطبة والموارد المائية، فهي لا تضيف فقط إلى تنوع الموائل والتنوع البيولوجي، بل هي مهمة أيضا لقيمها الجمالية».